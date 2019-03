Леклер и Фетел с комфортна преднина преди квалификацията в Бахрейн

Отборът на Ферари затвърди впечатлението, че се намира в отлична форма в последната свободна тренировка преди квалификацията за Гран при на Бахрейн. Шарл Леклер даде най-добро време, плътно следван от Себастиан Фетел, а двамата бяха почти осем десети пред Мерцедес и над секунда от останалите. Разбира се, всичко това е с уговорката, че условията за самата квалификация и за състезанието утре ще бъдат различни.

FP3 (15/60 mins): It's been a quiet start to the final practice session with only five timed laps set so far



TOP 5

VET

LEC

RAI

RIC

GIO#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/crc2qWS93r — Formula 1 (@F1) 30 март 2019 г.

Докато пилотите на червения тим изглеждаше сякаш постигат времената си с лекота, на Хамилтън и Ботас като че ли им костваше сериозни усилия да се класират съответно трети и четвърти.

Ред Бул нямаха добро темпо и Верстапен остана едва осми, а съотборникът му Гасли беше далече на 12-а позиция. Интересното е, че Даниил Квят показва по-висока скорост с Торо Росо и днес се нареди 10-и, докато Александър Албън остана чак 17-и. Ако французинът Гасли не подобри представянето си, нищо чудно след няколко старта да видим как Квят се връща по обратния път, заменяйки Пиер. Точно така се случи преди 3 години, когато Квят бе понижен в малкия тим за сметка на тогавашния тинейджър Верстапен.

Verstappen is now out on track... and straight away he goes quickest



TOP 5

VER

HAM

BOT

HUL

LEC#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/Ft2u15ntyz — Formula 1 (@F1) 30 март 2019 г.

FP3 GREEN LIGHT



We've got one more hour of practice for the teams and drivers ahead of qualifying later today#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/9uOt7cL4zR — Formula 1 (@F1) 30 март 2019 г.

Ромен Грожан с Хаас даде добро пето време, следван от Нико Хюлкенберг с Рено. Даниел Рикардо отново не разгада колата и остана едва 16-и. Макларън видяха надежда, след като Ландо Норис зае седмото място, а Карлос Сайнц – девето.

ПЪЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ТРЕТАТА СВОБОДНАТРЕНИРОВКА В БАХРЕЙН МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК