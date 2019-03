Фантастичен Леклер спечели първия полпозишън в кариерата си

Фантастично представяне на новобранеца във Ферари Шарл Леклер му осигури първи полпозишън в кариерата. С рекорд от 1:27.866 той буквално съкруши конкуренцията. Себастиан Фетел остана втори, а Мерцедес завзеха втория ред, като Хамилтън беше по-бърз от Ботас. Верстапен остана пети с Ред Бул и се оказа единствената кола с двигател Хонда в топ 10. Най-добър в средата беше Магнусен с Хаас, като на практика беше залепен зад Верстапен – на пистата "Сахир" времето на Ред Бул беше сравнимо с показаното от средата на колоната. Впечатление направиха и Макларън, които класираха и двата си болида в топ 10 и бяха единствените с двигател Рено в Q3.

Great first @F1 pole-position for @Charles_Leclerc @ScuderiaFerrari at the #BahrainGP Bravo Charles! pic.twitter.com/bQEugqg6ji