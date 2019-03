Леклер: Днес не ни беше ден

Младият пилот на Ферари Шарл Леклер преглътна с горчивина първия си подиум, който можеше да бъде фантастична първа победа. Новата надежда на червения тим водеше убедително състезанието за Гран при на Бахрейн, но технически проблем го лиши от така желания първи триумф за Скудерия и въобще в начинаещата му кариера. Шарл загуби темпо и подари първите две места на Мерцедес. Единствено колата на сигурността го спаси да загуби и третото място от Макс Верстапен.

"Случва се, това е част от моторните спортове" въздъхна Леклер след края на надпреварата. "За съжаление днес не ни беше ден. Все пак отборът свърши фантастична работа, така че да се възстановим от липсата на темпо, която имахме в Австралия. Ужасно съм разочарован, както и целия тим, но случва се, може би изкарахме най-доброто възможно от ситуацията".

"Извадихме късмет накрая в тази иначе нещастна ситуация, когато колата на сигурността ни помогна да останем трети. И с горивото не бяхме добре. Много е трудно да го преглътнеш, но съм сигурен, че ще се върнем още по-силни. Не обръщам внимание на резултата, съсредоточил съм се върху потенциала ни към по-добро, а днес не заслужавахме да сме трети".

