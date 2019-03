Хамилтън вижда голямо бъдеще за Леклер

Победителят в Гран при на Бахрейн Люис Хамилтън се възползва по най-добрия начин от неприятностите на Ферари. Петкратният световен шампион, обаче, поздрави Шарл Леклер за впечатляващото състезание и увери, че на младия монегаск му предстоят още много победи.

21 годишният пилот водеше умело надпреварата, записа и най-добра обиколка, но проблеми с двигателя му отнеха темпото и победата. Той бе изпреварен и от двата Мерцедеса, които максимизираха резултата от една писта, която не беше "тяхна".

"Този уикенд Фераритата бяха невероятни" сподели Хамилтън. "Шарл свърши страхотна работа и заслужаваше победата".

"Чудесен резултат за отбора, като се има предвид колко трудно беше състезанието. Но това момче тук (Леклер) ще има още много победи в бъдеще".

Хамилтън сподели още, че борбата му с Фетел е била "изключително забавна".

Валтери Ботас финишира втори, но води във временното класиране благодарение на екстра точката за най-бърза обиколка в Мелбърн. Финландецът сподели, че Мерцедес са извадили късмет на пистата "Сахир", но също така са си свършили работата, защото колата е била напълно надеждна.

HAM: "It was a really, really hard race today. Charles did such a great job so it must be devastating for him. The fight with Vettel was great fun for me" #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/p4F1eBFZ6a