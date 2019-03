Фетел призна, че е допуснал грешка

Себастиан Фетел призна за грешка в Гран при на Бахрейн, която е довела до загуба на шансове за подиум. Четирикратният световен шампион стартира отлично и от втора позиция изпревари младия си съотборник, за да поведе колоната. Само след няколко обиколки, обаче, Себ не беше достатъчно бърз и допусна Леклер да го изпревари. По-късно дойде решаващият момент за Фетел: след зрелищна битка с Хамилтън, пилотът на Ферари загуби позиция и се завъртя. Скоро след това той загуби предното си крило и се прости с шансовете за нещо повече от пета позиция.

"Трудно беше" сподели Фетел пред Скай Спортс. "Струва ми се, че всички имахме трудности по различно време. Аз имах проблеми в началото. С гумите медиум темпото беше по-добре, но не това, което исках. Направих и грешка, така че не беше добра вечер".

"Вятърът определено не ми помогна. Не знам дали заради обръщането на посоката или по друга причина изпуснах задницата на колата и вече беше твърде късно. Понесохме щети по гумите и то до такава степен, че предното крило се повреди".

Себастиан все пак похвали Леклер: " Беше си негово състезание и се радвам за него; трябваше да го спечели. Като цяло беше разочароващо за отбора – да стартираме първи и да завършим назад съвсем не е това, което искахме".

