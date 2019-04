Ферари установили проблем с дефектирал цилиндър при Леклер

Внезапната загуба на мощност, която лиши Шарл Леклер от победата в Гран при на Бахрейн, е причинена от проблем с един от цилиндрите. Това е заключението от първоначалния анализ на случилото се с Ферари на пистата "Сахир".

Леклер водеше с комфорта преднина няколко обиколки преди финала, когато внезапно загуби мощност. Това му костваше по 5 секунди на обиколка и така той завърши трети, като само излизането на колата на Сигурността попречи на Верстапен също да го изпревари.

"Сега проверяваме двигателя, така че все още нямаме пълно обяснение на случилото се" заяви шефът на Ферари Матиа Биното. "Имахме дефектирал цилиндър, но все още не сме стигнали до причината".

"Двигателят ще бъде изследван в Маранело с голямо внимание, защото е нужно да се отдели време за проверка, така че подобно нещо да не се повтори. Все пак двигателят работеше до финала на състезанието, така че е в състояние да работи. В Китай със сигурност ще го ползваме в петък, за да имаме достатъчно време да преценим как се държи и т. н."

"Беше смело решение да продължим да се състезаваме при това положение. Но накрая все пак стигнахме до трето място, така че беше правилно".

Ferrari reveals cause of Leclerc's Bahrain issue https://t.co/kUjgRwKRpZ another 10 dollar spark plug?