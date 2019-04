Леклер е игнорирал заповед да стои зад Фетел (видео)

Шарл Леклер призна, че е игнорирал отборна заповед да стои зад Фетел в началото на надпреварата за Гран при на Бахрейн. Новобранецът в червения отбор стартира от полпозишън, но опитният му съотборник го изпревари още преди първия завой. Валтери Ботас също мина пред Леклер, но малко по-късно допусна грешка и пусна пред себе си Шарл и Люис.

По време на обиколка 5, при завой 10 Леклер казва по радиото: "Хора, по-бърз съм!" "Разбрано", казва състезателният инженер и допълва: "Остани там още две обиколки". Само че само няколко завоя по-късно Шарл изпревари Себастиан. Тази комуникация не беше излъчена в ефир, но е запечатана от камерата на колата на монегаска и публикувано в Туитър:

Charles Leclerc Ignoring (defying) the team orders at Bahrain GP



CL (00:05) - “I’m quicker, guys!”



Race Engineer (00:35)- Copy... “Stay there for 2 laps.”



CL (01:30) - Overtakes Vettel



If you think you can pass the guy in front, f*cking do it. CL has a very bright future pic.twitter.com/nmEirhr19b