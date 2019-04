Рикардо призна, че е надценил Рено

Даниел Рикардо призна, че е подценил разликата между Рено и топ тимовете във Формула 1. Австралиецът изненадващо напусна Ред Бул, за да се присъедини към френския тим, но все още не е завършил състезание през сезон 2019. Дани въпреки всичко се е надявал, че ще бъде по-конкурентоспособен, но осъзнава, че ще бъде дълга борба.

"Знаех си, че ще отнеме време, но вътре в себе си очаквах да скоча в колата и всичко да тръгне гладко още от първата обиколка. Направих крачка назад, защото не е тайна, че колата нито е толкова бърза, нито се управлява толкова лесно, колкото предишната, от която идвам. Ще трябва да се справя с това".

Рикардо призна, че когато е започвал с Ред Бул, е усетил, че всичко става много по-лесно, има повече сцепление и си е казвал: "Уау, колата може това?"

"Ще ми трябва търпение и дисциплина, но това е добре. Предизвикателство е да се учиш и е вълнуващо по някакъв начин".

