Шумахер блестящ още в дебютния тест за Ферари, само Верстапен пред германеца

Мик Шумахер показа качествата си още при първата отдала му се възможност да седне в болид от Формула 1 до сага в кариерата. Синът на седемкратния световен шампион Михаел Шумахер водеше до последните минути в класирането на първия ден от сезонните тестове на пистата "Сахир" в Бахрейн, но опитният Макс Верстапен от Ред Бул открадна мечтания дебют на 20-годишния германец.

Интересен факт в случая е, че бащите на двамата пилоти Михаел и Йос бяха съотборници в Бенетон във Формула 1 през далечната 1994 година.

Въпреки че не успя да запише най-добро време днес, второто място показва огромната амбиция и увереността в собствените качества на Мик, който тази година дебютира във Формула 2, след като миналия сезон спечели шампионата във Формула 3.

Началото на деня премина без действия на пистата, след като дъждът не позволи на пилотите да тестват в продължение на четири часа. След това трасето изсъхна и всички започнаха трескаво да излизат на пистата.

Десетина минути преди финала Шумахер записа най-доброто време, след което го подобри няколко пъти, докато го свали до 1:29.976 мин. Едва пет минути преди финала Верстапен успя да подобри постижението на Мик и оглави класирането. Трети остана Ландо Норис от Макларън, а топ пет допълниха Ромен Грожан за Хаас и пилотът на Торо Росо Александър Албън.

Звездата на Формула 1 и победител в Гран При на Бахрейн от преди два дни Люис Хамилтън остана едва шести. Зад петкратния световен шампион на седма позиция остана Даниел Рикардо.

