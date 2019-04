Леклер ще използва в Китай двигателя си от Бахрейн

След щателна проверка в базата на Ферари отборът разкри, че Шарл Леклер ще може да използва двигателя си от Бахрейн и занапред през сезона.

Шарл Леклер бе напът към своята дебютна победа във Формула 1 с болида на Ферари в Бахрейн, когато се появи проблем с двигателя му, той загуби мощност и Шарл трябваше да забрави за първото място. След брилянтно представяне по време на целия състезателен уикенд новият пилот на Скудерия си тръгна едва с трето място, като на следващия ден Ферари загатнаха, че проблемът може би е в дефектирал цилиндър на двигателя.

