Бивш шеф на Ферари не се впечатлява от Мик Шумахер

Бившият шеф на Ферари Чезаре Фиорио заяви, че вниманието, което се отдава на Мик Шумахер не е заслужено и на младия пилот му е нужен още доста опит, за да впечатли.

Mick Schumacher has set the second fastest time in a Ferrari at the official Bahrain test. In full https://t.co/6CUreCIv3P #F1 pic.twitter.com/8vhZTd5yFL

"Във Формула 2 той кара за Према - един много конкурентен отбор. Да, в първите си две състезания успя да финишира осми и шести, за което браво. Вярно е, че завърши и втори на Ф1 теста в Бахрейн, но там никой не гонеше обиколка", заяви Фиоро, който бе начело на Ферари в периода 1989 - 1991. "Верстапен бе по-бърз от Шумахер с гуми, които бяха две степени по-твърди от тези на Мик. Мисля, че новините около него бяха преувеличени и му се обърна прекалено много внимание, това е всичко".

Any first F1 test is special for the driver



This one is for a lot of you, too @SchumacherMick on track in the @ScuderiaFerrari #F1 #F1Testing pic.twitter.com/xpS1xxTX0T