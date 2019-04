Мерцедес се навъртат около Верстапен

Макс Верстапен може да се окаже пред шокиращ трансфер в Мерцедес през 2020. Съветникът на Ред Бул Хелмут Марко призна пред Ауто Билд, че шефът на Сребърните стрели Тото Волф редовно се обажда на холандския пилот и на баща му Йос Верстапен. "Тото Волф се обажда редовно на него и на баща му вече месеци наред" заяви Марко.

Смята се, че е възможно Верстапен да премине в отбора на шампионите още през 2020, въпреки че договорът му с Ред Бул е до края на 2021. Според Ауто Билд, в контракта на Макс има клауза, според която той може да напусне, ако тимът се представя зле тази година.

"Аз съм спокоен" твърди Марко. "Няма да се стигне до тази клауза в договора, а и той се чувства комфортно при нас".

"Ако го снабдим с болид, който може да печели в шампионата, аз не се притеснявам, че той ще си тръгне".

До момента, обаче, Ред Бул имат поводи за притеснение, тъй като и Марко и Кристиан Хорнер признават, че колата има нужда от повече притискателна сила.

"Toto Wolff calls him and his father repeatedly and has done for months,"



Red Bull reveal Mercedes' Max Verstappen pursuit...



Your F1 Gossip here: https://t.co/U2KRyuaSDB#SkyF1 pic.twitter.com/78Ne82EaeG