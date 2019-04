Силвърстоун е близо до сделка за оставане в календара на Ф1

Ръководството на Ф1 е близо до приключване на сделка, която да задържи Гран при на Великобритания на легендарната писта "Силвърстоун". Започват да се разсейват сериозните притеснения, че състезанието може да се премести другаде след 2019, тъй като собствениците на трасето поискаха прекратяване на договора. Като причина за това се посочват финансови проблеми, тъй като търговските права във Формула 1 стават все по-скъпи от година на година.

"Силвърстоун" е бивше военно летище от Втората световна война, където през 1950 се провежда първото Гран при в историята. Шефът на Либърти Медиа Чейс Кери има желание да запази "историческото наследство на Ф1". Освен това, чисто практически, тази писта е "домашна" за много от отборите в шампионата.

За момента има сближаване на позициите, като нещата са въпрос на преговори за пари. Собствениците на Ф1 Либърти Медиа са склонни на такса от 18 милиона паунда на година, докато ръководството на "Силвърстоун" предлага сумата от 15 милиона.

Ако в краен случай преговорите пропаднат, възможно е Гран при на Великобритания да се премести по улиците на Лондон.

