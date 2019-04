Болидите сега са лесни за управление и прекалено тежки

Болидите от Формула 1 трябва да бъдат по-трудни за управление и да са по-леки, смята пилотът на Рено Нико Хюлкенберг. Според немския състезател зрелището ще се подобри, ако промените в спорта тръгнат в тази посока.

"Колите сега са прекалено лесни за управление" заяви Нико. "Вече рядко правиш грешки и човек не може да изпъкне с кураж или умения, защото всички карат перфектно. Как да изпъкнеш, след като спирачното разстояние е толкова късо? Как да ускориш по-бързо на излизане от завоя, щом като всеки разполага със силата да го направи?"

"Освен това, болидите сега са тромави като танкове, когато сменяш посоката. Много са тежки" завърши Хюлкенберг.

