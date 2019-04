Шасито на Ред Бул още не отговаря на очакванията

Главният технически директор на Ред Бул Ейдриън Нюи призна, че шасито на RB15 още не е постигнало очакваното ниво на представяне. Отборът от Милтън Кийнс по традиция се слави със силно шаси, докато в последните години слабостта идваше от двигателя. От 2019 Ред Бул смениха Рено с Хонда, което поне засега изглежда неочаквано успешен ход. Проблемите, които имаше тимът от началото на годината досега, са свързани именно с шасито, а не с мотора.

"Ще бъда пределно честен за шасито и ще кажа, че колата още не е толкова добра, колкото ни се иска да бъде към този момент" заяви Нюи пред Скай Спортс. "Просто трябва да се стегнем и да свършим нашата половина от работата".

"Мисля, че имаме хубаво партньорство с Хонда, имаме си взаимно доверие. Всеки си вършим своето и не хвърляме кал едни върху други. Хонда наистина са глътка свеж въздух. Връзката е с тях е много мотивираща, защото винаги доставят каквото са обещали – в това отношение няма за какво да се оплачем".

"Не са съвсем на нивото на Ферари и Мерцедес, но аз съм уверен, че ще ги настигнат доста бързо".

