Ферари ще има проблеми, ако Леклер продължи да побеждава Фетел

Световният шампион за 2016 във Ф1 Нико Розберг вярва, че Ферари ще имат проблеми в справянето с конкуренцията между Леклер и Фетел, ако Шарл продължи да побеждава Себастиан. Четирикратният световен шампион не успя да се качи на подиума в първите две състезания от новия сезон и е едва пети във временното класиране с 22 точки, зад съотборника си, Верстапен от Ред Бил и Хамилтън и Ботас от Мерцедес.

"Ще бъде интересно как ще се оправят с менажирането на тима. Особено ако Шарл продължи да показва такава скорост и темпо" отбеляза Розберг. "Ако Леклер е все така бърз, ще предизвиква Себастиан всеки път и ще стане много трудно".

Шефът на Черните кончета Матиа Биното беше заявил преди началото на сезона, че Фетел като по-опитен и успешен ще се ползва с приоритет. Само че Себ имаше слабо състезание в Бахрейн, изостана на три десети в квалификацията, имаше завъртане по време на състезанието и остана пети, въпреки че Ферари имаха най-добрия пакет.

Нико Розберг каза още, че ако Леклер стане фаворит за спечелването на шампионата, то това не е проблем само за Фетел: "Ако има проблем за единия пилот, тогава това се превръща в проблем за целия отбор". Нико е на мнение, че сънародникът му все още не е преодолял грешките от миналия сезон, когато загуби от Люис Хамилтън.

"Той е четирикратен световен шампион. В спорта едно състезание може да преобърне всичко. Сигурен съм, че той е в състояние да се обърне бързо. Достатъчно е да спечели надпреварата в Китай – тогава всичко ще се промени и той ще си върне самоувереността".

