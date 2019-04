Монца се нуждае от 100 млн. евро

Шефът на Гран при на Италия Анджело Дамиани сподели, че е изправен пред много тежки и сложни преговори с Либърти Медиа относно бъдещето на състезанието на пистата "Монца". Легендарната надпревара е сред традиционните за Ф1 стартове, които, обаче, срещат финансови затруднения. Договорът изтича тази година, а засега няма яснота дали ще бъде постигнато ново споразумение.

"Вече няколко пъти заявихме, че "Монца" се нуждае от важни ремонти. Към момента предполагаемата стойност е от порядъка на 100 млн. евро" каза Дамиани пред италианската преса.

"Благодарение на област Ломбардия успяхме да подсигурим финансирането за тази година, но ни предстои да подновим за още няколко. Преговорите с Либърти Медиа са много тежки и много сложни. Американците наследиха голям брой скъпи и трудни за изпълнение договори".

Дамиани има предвид няколко други писти, които натискат Либърти за по-ниски цени. Той, обаче, вярва, че "Монца" е "може би най-важното състезание в целия шампионат".

