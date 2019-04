Вместо лека нощ: приспивна обиколка с Кими в Шанхай (видео)

Неповторимият Кими Райконен е известен със своята пословична лаконичност. Едва ли сте предполагали, обаче, че Ледения може да надмине себе си: в следващото видео Кими толкова тихо и монотонно коментира обиколка на пистата в Шанхай, че звучи като бълнуване на дълбоко заспал човек…

Всъщност, финландският пилот доста добре обяснява какво се случва по време на обиколката на тази писта, но се налага да си го пуснете многократно, за да разберете какво точно казва. Райконен звучи пределно отегчен, но това е напълно разбираемо, предвид огромната досада, с която той участва във всякакви рекламни и промоционални инициативи.

Please enjoy Kimi Raikkonen mumbling an explanation of the Chinese Grand Prix circuit. https://t.co/yTawSBiJJr pic.twitter.com/wMy2elbzsL