Фетел най-бърз в първата тренировка в Китай

Себастиан Фетел оглави първата свободна тренировка преди Гран при на Китай. В петъчната сутрин Ферари бяха по-бързи от Мерцедес и то с гумите медиум: Люис Хамилтън записа най-добрата си обиколка с по-меките смеси, но въпреки това остана на две десети зад пилота на Скудерия. Трети остана Шарл Леклер, който имаше почти равно темпо с петкратния световен шампион, но също беше с по-твърди гуми.

Четвърти се нареди Макс Верстапен с изоставане от половин секунда от лидера, но по-бърз от другия Мерцедес на Валтери Ботас, който остана пети. Съотборникът на Макс Пиер Гасли отново беше далече от неговото темпо и остана седми с повече от секунда от времето на холандеца. Гасли също така получи наказание за превишаване на скоростта в питлейна.

First session in Shanghai complete Max finishes FP1 in P4 with a 1:34.334 and Pierre's in P7 after a 1:35.428 #ChineseGP pic.twitter.com/Gvq4NGi4on — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) 12 април 2019 г.

Даниел Рикардо изглежда най-после беше намерил добра скорост с Рено и записа шесто време – най-добро за тимовете в средата на колоната. Съотборникът му Нико Хюлкенберг беше по-бавен този път и се нареди едва 12-и.

Даниил Квят беше осми с Торо Росо, като резултатът му беше много близък до този на Гасли. Топ 10 затвориха Ланс Строл с Рейсинг Пойнт и Ромен Грожан с Хаас.

Dany gets things underway in China for FP1 #ChineseGP pic.twitter.com/2e2GoPpMA1 — Toro Rosso (@ToroRosso) 12 април 2019 г.

Като цяло сесията беше спокойна, без прекъсвания и инциденти. Проблеми, обаче, имаха Алфа Ромео и Макларън. Кими Райконен нямаше темпо и остана едва 15-и, а съотборникът му Джовинаци не успя да запише време заради проблем с двигателя. Макларън също не бяха бързи и се наредиха съответно 13-и и 16-и, като новакът Ландо Норис беше по-бърз от Карлос Сайнц. Уилямс продължиха да са на опашката.

No time, and just two laps on the board for Giovinazzi



The Alfa Romeo man is still in the garage with 20 minutes to go#ChineseGP #Race1000 pic.twitter.com/F9wVmygPmO — Formula 1 (@F1) 12 април 2019 г.

