Ботас излезе напред във втората петъчна тренировка в Шанхай

Валтери Ботас с Мерцедес даде най-добро време във втората петъчна тренировка за Гран при на Китай. Плътно зад него се наредиха Себастиан Фетел и Макс Верстапен. Водачът във временното класиране при пилотите записа 1:33.330 – едва 27 хилядни по-малко от пилота на Ферари и четвърт секунда под резултата на Верстапен. В края на сесията Макс докладва по радиото, че "нещо като че ли се е счупило по колата".

Finishing off Friday's practice at the #ChineseGP Max comes back in P3 with 1:33.551 and Pierre's P10 posting 1:34.455 #Race1000 pic.twitter.com/RHf5prvaMw

"They race harder on Fridays than they do on Sundays"



Vettel isn't happy to find himself behind a Racing Point car during FP2 - not something that usually happens to a Ferrari during the race #ChineseGP #Race1000 pic.twitter.com/VzT41C5sbo