Фетел остава приоритет за Ферари, но пилотите са свободни да се състезават

Шефът на Ферари Матиа Биното вярва, че Себастиан Фетел разполага с най-големи възможности да се бори за титлата тази година. По тази причина той се ползва с приоритет за момента, но въпреки това пилотите на Скудерия са свободни да се състезават помежду си.

"В качеството си на отбор, ние трябва да мислим на първо място за тима и да се опитаме да максимизираме точките в края на всяко състезание" заяви Биното в Китай. "Както вече казах в началото на сезона, ако има ситуация 50 на 50, в която трябва да се вземе решение, Себастиан ще има предимство, просто защото той има най-голям опит".

"Себ е спечелил четири пъти шампионата и със сигурност е пилотът, който има по-голяма вероятност да се бори за титлата. Разбрали сме се и с двамата пилоти, че след няколко състезания нещата може и да се променят – дали заради лош късмет или поради някаква друга причина – но тогава позицията ни може да се промени".

"На пистата те са свободни да се борят. Ако единият е със сигурност по-бърз от другия, той ще се ползва с предимство".

