Леклер: Ред Бул са по-силни от очакваното в Китай

Пилотът на Скудерия Шарл Леклер коментира, че със сигурност не е очаквал Ред Бул да са с толкова силно представяне още в тренировките за Гран При на Китай. Макс Верстапен от Ред Бул бе с по-добро темпо от Ферари в Мелбърн, но в Бахрейн бе далеч зад тях. Въпреки негативните коментари за шасито на отбора и двигателя Хонда, чийто дефицит в мощността може да се усети на двете дълги прави на пистата в Шанхай, Верстапен записа твърдо трето време, на 0.221 сек зад първото място във втората тренировка.

"Мисля, че ще бъде интересна битка. И трите отбора са много близо един до друг. Ред Бул определено са по-близо, отколкото очаквах", разкри Леклер, който заради квалификационна симулация и трафик остана със седмо време във втората свободна тренировка.

Formula 1 reaches it's 1,000th race this weekend with the #ChineseGP.



Charles Leclerc is aiming for his first victory.



https://t.co/Z5zWZrAzpg pic.twitter.com/k3uwIrcam3