Ботас най-бърз преди квалификацията, тежка катастрофа за Албън

Валтери Ботас с Мерцедес записа най-добро време преди квалификацията за Гран при на Китай, следван от двете Ферарита. Сесията, обаче, беше прекратена почти 5 минути преди края заради тежка катастрофа на Александър Албън с Торо Росо. Новобранецът се измъкна невредим, но пораженията по болида бяха доста тежки и с много осколки по пистата. На практика инцидентът отне възможността на повечето пилоти да запишат бързите си обиколки.

RED FLAG



Albon has a huge moment at the final corner and hits the tyre wall



"******, sorry guys... yeah I'm fine"#ChineseGP #Race1000 pic.twitter.com/qxBDiLbDXA