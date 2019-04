Ботас спечели квалификацията в жестока битка с Хамилтън

Валтери Ботас спечели квалификацията за Гран При на Китай в жестоко оспорвана надпревара със своя съотборник Люис Хамилтън. Финландецът беше изключително съсредоточен през цялото време, докато четирикратният световен шампион се представи колебливо и успя да натисне едва в края. Двамата бяха разделени от едва 23 хилядни.

На втория ред с три десети изоставане се класираха Ферари, като Фетел беше по-бърз от Леклер само с 17 хилядни. На третия ред останаха Ред Бул, като Гасли изостана на цели 8 десети от Верстапен. Макс се оплака по радиото от проблеми с трафика по време на последния опит.

Най-бързи в средата бяха Рено, където Рикардо успя да изпревари Хюлкенберг с нищожните 4 хилядни от секундата. Топ 10 оформиха двата болида на Хаас, които дори не записаха време в Q3, за да пазят гумите и техниката.

Първата част на квалификацията премина без особени изненади. Александър Албън не се появи на пистата, тъй като разби болида си в края на третата свободна тренировка. Антонио Джовинаци с Алфа Ромео също не успя да запише време, тъй като получи проблем с двигателя след инсталационната си обиколка. Двамата пилоти на Уилямс останаха съответно 17-и и 18-и, като Ръсел беше по-бърз от Кубица. Под чертата остана и Ланс Строл с Рейсинг Пойнт.

Втората част на квалификацията ще бъде запомнена с това, че Кими Райконен не успя да я прескочи. Ледения не беше пропускал участие в Q3 от 2016 и записа най-дългата поредица от класирания в третата квалификационна фаза – 53 на брой. Лидерите от големите отбори използваха само гуми медиум, с изключение на Пиер Гасли от Ред Бул, който заложи на софт. Французинът прави всичко по силите си, за да не изостава прекалено много от своя съотборник, но изглежда това все още не е достатъчно.

Под чертата останаха Квят с Торо Росо, Перес с Рейсинг Пойнт, Райконен с Алфа Ромео, както и двете коли на Макларън, където Сайнц беше по-бърз от младия си съотборник. Норис, както и останалите новобранци за сезона, имаше доста затруднения с пистата в Шанхай.

Последната фаза на квалификацията беше доста оспорвана най-вече между съотборниците в тимовете. В крайна сметка въпреки очакванията към Ферари, Мерцедес отново окупираха първия ред. Предвид не чак толкова големите разлики, а и трудната писта, състезанието се очертава да бъде доста оспорвано.

