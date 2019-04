Верстапен можеше да бие Ферари, смята Хорнер

Шефът на Ред Бул Кристиан Хорнер е на мнение, че Макс Верстапен е можел да стартира от втори ред за Гран при на Китай, но не успя да започне навреме последната си бърза обиколка в квалификацията заради трафик.

Две минути преди края на последната фаза на квалификацията холандецът се оказа зад двата Мерцедеса и Ферарито на Леклер. На фибата, точно преди да набере скорост, за да започне последния си опит, той бе изпреварен от Фетел и от двата болида на Рено. Макс трябваше да изостане, за да си отвори дистанция, но така закъсня да започне бързата си обиколка. В крайна сметка той ще стартира пети.

"Малко разбъркване за позиция преди старта на последната обиколка ни ощети" каза Хорнер. "Макс беше в добра позиция, но Себастиан го изпревари от външната страна; след това той изостана, за да се откъсне от мръсния въздух след него, но двете коли на Рено също го изпревариха. За съжаление той пропусна момента да започне обиколката си".

"Неприятно е, защото щеше да бъде отлична възможност да подобри резултата си. Смятам, че можеше да сме на втория ред днес. Успяхме да го направим в предишните две сесии, както и в началото на Q3. Това означава, че утре ще трябва да се състезаваме по-усърдно".

Хорнер все пак погледна от положителната страна на нещата и отбеляза факта, че Гасли е постигнал най-добрата си квалификационна позиция до момента – шесто място.

"Добро, солидно представяне за Пиер. Успя да премине от втората в третата фаза само с едно излизане на пистата. За съжаление и той беше хванат в трафика, така че също не получи шанс за втори опит, но пък успя да придобие увереност".

.@Max33Verstappen fumes over missed final Q3 lap in China: 'I was trying to be nice'



https://t.co/csCXhlBqUQ#F1 #ChineseGP #Race1000