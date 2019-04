Хамилтън: двойна победа в Гран при номер 1000 е нещо специално

Люис Хамилтън призна, че не е очаквал да постигне така безпроблемно победата в Гран при на Китай. Петкратният световен шампион на практика спечели състезанието още на старта, когато изпревари съотборника си Валтери Ботас на първия завой и след това контролираше темпото до финала. Като цяло уикендът беше колеблив за британеца, но важното за него е, че завърши по най-добрия начин.

"Не беше най-убедителният ми уикенд" заяви Люис. "Не знаехме къде ще бъдем спрямо Ферари, когато пристигнахме в Китай. Валтери беше бърз през всичките дни, а да спечелим двойна победа в Гран при номер 1000 наистина е нещо специално. На старта направих най-важното, останалото е история".

"Фантастичен резултат за отбора, всички работиха много усърдно. Огромни благодарности на феновете, много съм щастлив."

HAMILTON: "It wasn't the most straightforward of race weekends... to have a 1-2 together in the 100th race is really special!"#ChineseGP #Race1000 pic.twitter.com/6AiUQSGmhr