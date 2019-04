Ботас се закани на Хамилтън, че ще се завърне

Валтери Ботас водеше във временното класиране през сезон 2019 до Гран при на Китай, където изпусна победата и изостана с 6 точки от Люис Хамилтън. Пилотът на Мерцедес беше много бърз през целия уикенд и спечели полпозишън, но изпусна шанса си в състезанието. Финландецът не стартира по най-добрия начин и отстъпи лидерството на съотборника си. До финала той нямаше темпо за атака и завърши втори.

"Не е приятно, но ще се завърна" каза Ботас с усмивка, на въпрос как ще коментира отстъплението си по точки в шампионата. "Загубих на старта. Колата беше добра, иначе темпото беше подобно. В първите стинтове бях в потока мръсен въздух и не можех да се приближа".

"Жалко за старта. Насипах бялата линия на старт финалната права и там изгубих. Това са дребни детайли, все пак сезонът едва сега започва. Нещата изглеждат добре и съм много щастлив за отбора".

