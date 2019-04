Фетел предвидил атаката на Верстапен

Себастиан Фетел се качи за първи път на подиума през 2019 в Шанхай. Четирикратният световен шампион си осигури мястото като изигра по най-добрия начин най-важния момент в състезанието. Пилотът на Ферари удържа атаката на Макс Верстапен на трудната писта, след което постигна дистанция и бетонира третото място.

"Видях го да се приближава, а разликата в скоростта е доста голяма в края на правите сега" обясни Фетел. "Познавам Макс доста добре и знаех, че ще се опита. Предвидих, че ще се опита и че ще навлезе дълбоко от вътрешната страна, така че аз го пресякох и се получи".

"На излизането от завоя беше трудната част, трябваше да отворя траекторията, но се получи добре. Притиснах го и той влезе в последната част от завоя под ъгъл, който не беше никак секси".

"Забавно беше, но бих предпочел да сме по-бързи. Щастлив съм, че съм на подиума, но все пак е тежко, защото се опитахме да следваме Мерцедес, но не можахме. Прекалено бързи бяха още от началото. Браво на Люис и Валтери".

