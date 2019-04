Решението Леклер да пусне Фетел е било правилно според Ферари

Шефът на Ферари Матиа Биното вярва, че решението да накарат Леклер да пусне Фетел пред себе си в Китай, е било правилно. Първият завой на пистата в Шанхай е десен и вторият и четвъртият – съответно Хамилтън и Леклер се възползваха от възможността да изпреварят съотборниците си. Люис се откъсна напред, следван от Ботас, а Фетел се залепи зад Шарл, но без изгледи да го изпревари.

Червеният отбор в крайна сметка реши да нареди на Леклер да пусне Себастиан пред себе си, защото към този момент изглеждаше, че го бави. Шарл не беше съгласен, но се подчини. В крайна сметка четирикратният световен шампион не беше чак толкова по-бърз, но поне удържа третата позиция и се качи на подиума за пръв път тази година.

"Направихме правилния избор" заяви Биното. "Не беше лесно да дадем тази заповед, и съм благодарен на Шарл, че се отнесе разумно, и показа, че е отборен играч. Опитахме всичко възможно да не изгубим време от Мерцедес, а това беше единствената опция в този момент. Опитахме се, не се получи. Но беше правилното решение да дадем този шанс на Себ".

