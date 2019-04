Ред Бул дадоха назад в очакванията си

След първите три кръга в шампионат 2019 Ред Бул вече не се цели в постигането на пет победи. Преди началото на сезона, вдъхновен от напредъка на Хонда и обещаващото партньорство, Хелмут Марко изригна със заявката, че отборът ще спечели поне пет състезания тази година. Шефът на отбора Кристиан Хорнер, обаче, е далеч по-сдържан.

"Всички знаем, че Хелмут е оптимист" заяви Хорнер с усмивка в Китай. "Истината е че не си поставяме за цел определен брой победи. Задачата ни е да съкратим изоставането от лидерите".

Изявлението на шефа на тима идва скоро след като и двамата с Марко признаха за "аеродинамичен проблем", въпреки че в Шанхай нещата изглеждаха по-добре за тях. "За момента максимумът ни е да печелим точки" каза Макс Верстапен, а Хорнер добави: "Искаме да постигнем максимална конкурентоспособност по най-бързия начин".

