Вижте Кими подпийнал след Гран при на Китай (видео)

Кими Райконен има славата на човек, който обича да си попийва, и участва в не една и две истории, свързани с падане от супер яхти например, както и други забавни моменти извън пистата.

В Гран при на Китай финландецът показа със сигурност, че още му се състезава, и че продължава да бъде в спорта заради тръпката. Кими направи стабилно състезание за своя нов стар отбор Алфа Ромео, като заработи четири места и записа точки.

Освен това, видеото по-долу показва, че Райконен не изневерява на себе си и по линия на купона. Можете да го видите как напуска хотела си прилично почерпен и почти безаварийно се качва в кола. Като пътник, разбира се…

