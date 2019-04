Леклер беше ощетен за сметка на Фетел, смята Ф1 експерт

Отборната заповед от Ферари, която задължи Шарл Леклер да пропусне Себастиан Фетел пред себе си в Китай, е облагодетелствала единия и е ощетила другия. Това е мнението на Ф1 експерта на ВВС Ендрю Бенсън. В състезанието в Шанхай монегаскът изпревари четирикратния световен шампион на старта за трета позиция. Последваха оплаквания от страна на Фетел, че Леклер го задържа, и в 11 обиколка тимът нареди на новобранеца да пропусне пред себе си своя съотборник. Себастиан завърши трети, а Шарл се смъкна до пето място.

Бенсън е на мнение, че отборната заповед е развалила състезанието на 21-годишния пилот. "Не казвам непременно, че решението е било погрешно" уточни аналитикът. "Но фактът е, че след като го пропусна пред себе си, нямаше доказателства Фетел да е много по-бърз, така че това напълно съсипа състезанието на Леклер".

"Фетел се облагодетелства доста непропорционално спрямо Леклер. Въпросът тук е – трябва ли да се намесва отборът със заповеди? За мен отговорът е отрицателен".

"Не смятам, че Фетел беше по-бърз, той беше близо зад него заради DRS. Той не дръпна напред повече, отколкото Леклер беше дръпнал. В обиколка 9, когато Шарл водеше Фераритата, дистанцията до Ботас беше 2.9 секунди. На обиколка 15, когато Фетел беше отпред, разликата с Ботас вече беше 7.4 секунди".

