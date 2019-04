Хонда ще представи обновен двигател в Баку

Едва три старта от сезон 2019 изминаха, а Хонда вече са готови да представят обновена версия на двигателя за следващия кръг в Баку. По информация на холандския вестник Де Телеграаф, който цитира Хелмут Марко, японската компания е измъкнала още 20 конски сили мощност:

"Добри новини от Хонда. За Баку ще имаме още 20 коня" споделя съветникът на Ред Бул. По предварителни планове, ъпгрейдът е трябвало да бъде готов за шестото състезание в Монако.

Отборът на енергийната напитка започна годината с надежда, че ще се състезава с Мерцедес и Ферари, но докато двигателят е на добро ниво, RB15 има "аеродинамични проблеми". Шефът на отбора Кристиан Хорнер също очаква с нетърпение обновлението в Азербайджан.

"Хонда отбелязват прогрес на правите отсечки" заяви той. "Имаме предвид и някои неща, които в близко бъдеще ще ни помогнат да открием какво пропускаме в сравнение с колите пред нас".

