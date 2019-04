Ф1 води преговори за второ състезание в Китай

Формула 1 води преговори с шест различни региона в Китай за провеждане на второ състезание в Китай. Идеята е в календара да се включи втори старт, заедно с този, който сега се провежда в Шанхай. Много вероятно е евентуалната надпревара да се организира по улично трасе.

"Бихме били много заинтригувани от улично състезание" заяви пред AFP търговският директор на Ф1 Шон Братчес. "Това ще бъде интересна алтернатива на невероятното съоръжение, което е построено в Шанхай. Нашата цел е да разширяваме шоуто за хората".

"Предвидени са срещи с управите на шест различни града, за да открием подходящо място за още едно гран при. От тази гледна точка виждаме възможност за развитие. Възможност за разрастване на бранда Ф1"

F1 in talks over second China GP, road race on cards https://t.co/QCPeYunpDE pic.twitter.com/1xuTTNs6Ca