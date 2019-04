Мерцедес няма да доминира като Уилямс през 1992, смята Рос Браун

Спортният директор на Ф1 Рос Браун не вярва, че Мерцедес ще доминират през сезон 2019 по същия начин, по който го направиха Уилямс Рено преди 27 години. През 1992 те станаха първият тим, който записва три последователни победи с първо и второ място. Люис Хамилтън и Валтери Ботас окупираха двете топ позиции през първите три старта, също както навремето го направиха Найджъл Менсъл и Рикардо Патрезе.

"По онова време ставаше дума за супер технически пакет в ерата на активното окачване" разказа Браун. "Уилямс бяха толкова силни, че след първите три двойни победи, Менсъл записа още две победи. След това, обаче, дойде Монако, където Сена направи една от неговите магии – запазена марка и прекъсна поредицата на Найджъл."

"Въпреки че Мерцедес разбива статистиките, не вярвам, че има шанс да се повтори сценария от 1992. Определено може да се каже, че трите двойни победи на Хамилтън и Ботас са направени от тим, който в момента работи перфектно с изключителен технически пакет. Обаче трябва да се отбележи, че днес те имат много по-силна конкуренция, отколкото имаше Уилямс Рено през 1992".

