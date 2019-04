Фетел: За отборните заповеди питайте Люис

След първите три състезания от сезон 2019 един от въпросите, които репортерите се чувстват длъжни да зададат на Фетел, засяга отборните заповеди. Попитан дали смята, че нарежданията от тима са най-добрият начин за спечелване на титла, Себастиан отвърна: "Не знам, може би трябва да питате Люис".

И в трите кръга досега Ферари наставляваха пилотите си какво да правят. В Австралия Леклер послушно следваше съотборника си. В Бахрейн игнорира нареждането да не го изпреварва, задмина го и за малко да спечели първата си победа. В Китай Леклер даде път на Фетел, което помогна на Себастиан да завърши трети, но Шарл се смъкна до пета позиция.

"Това не е първият път, в който виждаме подобно нещо" сподели четирикратният световен шампион. "Както каза Матиа Биното, опитахме всичко като отбор. Разочароващото след състезанието беше, че не можахме да сме трети и четвърти. Аз искам да съм пред Шарл, той пък иска да е пред мен. Не искам да задълбавам повече, защото винаги е трудно, особено когато медиите извъртате отговорите".

Sebastian Vettel on team orders: Ask maybe Lewis https://t.co/Uk4Nazw92n []

