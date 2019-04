Волф се забавлявал на слуховете за разговори с Верстапен

Шефът на Мерцедес Тото Волф заяви, че "добре се посмял" с Макс Верстапен и баща му Йос на слуховете, че бил говорил по телефона с пилота на Ред Бул. Твърдението беше тиражирано от немската преса, която цитираше думите на Хелмут Марко, че Волф бил звънял редовно на Макс от месеци насам.

В Китай 21 годишният пилот заяви, че бил учуден от тези твърдения: "Никога не говоря с Тото, той не ми звъни, даже ми няма номера".

На свой ред шефът на Мерцедес сподели: "Тримата добре се посмяхме на това. Нямам номера на Макс и никога не съм говорил с него по телефона. Иначе познавам Йос от много време и го смятам за свой приятел".

"Ние сме обвързани с нашите пилоти и нямаме никакви планове да преговаряме с някого, нито пък Йос или Макс имат такива. Нямам представа откъде се появи тази информация".

Хамилтън има договор до края на следващия сезон, а Валтери Ботас е с опция за удължаване също до края на 2020. В това отношение Волф няма колебания: "След състезание като това в Китай, където сме първи и втори, въобще не мисля за други пилоти в близко бъдеще. Колкото до след 2020, първо ще говорим с Люис и Валтери, а след това ще взимаме решение. Надявам се те да останат завинаги…"

