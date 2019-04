Точката за най-бърза обиколка дава добро отражение

Спортният директор на Формула 1 Рос Браун вярва, че новата бонус точка за най-бърза обиколка дава добро отражение на състезанията досега. В първите стартове станахме свидетели на стратегии, които включваха преследване на тази малка, но важна награда.

"Преследването на бонус точката – доколкото е достъпна само за пилотите, завършили в топ 10 – придава хъс на състезанието, особено във финалните обиколки, когато подредбата обикновено е установена".

"Точно така стана в Китай. Първите шест позиции бяха малко или много определени, но Пиер Гасли с достатъчна разлика пред Рикардо с Рено, реши да се възползва от възможността да оползотвори това време. Той мина през бокса за меки гуми и излезе за квалификационна обиколка. Много приятно беше да гледаш как в предпоследната обиколка Гасли настъпва здраво и бележи най-добри персонални сектори, така че да отмъкне най-бързото време от Фетел."

"По радиото се чуваше как другите пилоти обсъждаха различни варианти с отборите си в заключителните обиколки, въпреки че никой друг не се осмели да поеме този риск. Но това правило беше въведено да зарадва феновете и смятам, че днес видяхме как добре работи".

