Хакинен призовава Ферари да спрат да играят игрички

Двукратният световен шампион Мика Хакинен призова Ферари да спрат да играят игрички, ако искат да победят Мерцедес през 2019. Досега в първите три старта от сезона Сребърните стрели взеха три двойни победи, докато Скудерия бяха запомнени най-вече с отборни заповеди във всяко едно състезание. В Китай те наредиха на Леклер да пропусне Фетел, в резултат на което завършиха трети и пети.

"Видя се, че Ферари имат да свършат още много работа" написа Хакинен в свой коментар. "Трябва да разработят кола, която е достатъчно бърза, за да печели квалификации, да имат по-ясна състезателна стратегия, и да елиминират предпоставките за конфликт между пилотите си".

"Шарл Леклер направи по-добър старт в Шанхай от своя съотборник и трябваше да му бъде позволено да продължи борбата и евентуално да настигне Ботас. Вместо това, го накараха да намали и да пропусне Фетел, което изглеждаше грешка".

"Когато имаш срещу себе си толкова силен отбор като Мерцедес, няма смисъл да играеш игрички. Ферари трябва да спрат да се занимават със себе си и да се концентрират върху побеждаване на конкуренцията".

"В битката срещу Мерцедес не би трябвало да се интересуваш дали Леклер или Фетел ще спечели състезанието. Смятам, че Шарл има право да е разстроен, защото променената стратегия го изпрати надолу до пета позиция, зад Верстапен с Ред Бул."

Хакинен написа още, че Ферари имат всички предпоставки да бъдат най-силния конкурент на Мерцедес през всеки един уикенд, само че трябва да подкрепят пилотите си по най-добрия начин.

"Забравете за отборните заповеди, съсредоточете се върху побеждаването. Минаха три състезания, и въпреки че Ферари имат най-силния двигател и много добър пакет, Мерцедес продължава да побеждава. Грешките на останалите им помагат, така че трябва да се надяваме, че Ферари и Ред Бул могат да се представят с по-голямо постоянство в следващите кръгове".

Ferrari must stop playing games and focus on beating Mercedes, according to double world champion Mika Hakkinen. #F1



Read more https://t.co/B8VSr6W1jY https://t.co/B8VSr6W1jY