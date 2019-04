Милиардерът Мазепин преговаря за покупка на Уилямс, според слухове

Руският милиардер Дмитрий Мазепин се интересува да закупи отбора на Уилямс, твърдят слухове от Италия. Според италианското издание на Моторспорт Мазепин е потърсил контакт преди месец и е продължил преговорите покрай Гран при на Китай.

Милиардерът, който днес става на 51 години, е баща на пилота от GP3 Никита Мазепин. На пръв поглед изглеждало, че Дмитрий просто търси пряк пък за сина си към Формула 1 – също както при Лорънс Строл и Ланс. Според новите слухове, обаче, Мазепин се интересува от придобиване на Уилямс.

Британският тим е в изключително тежка криза, като тази година двата им болида са далече назад и изглеждат непоправимо слаби. Пади Лоу напусна тима, а Клеър Уилямс е под голямо напрежение. Сър Патрик Хед се присъедини към отбора като консултант наскоро, но публична тайна е, че проблемите на легендарния тим са на първо място финансови.

Russian billionaire Dmitry Mazepin is in talks to buy a controlling stake in the beleaguered Formula 1 team @WilliamsRacing, per @RobChinchero:



