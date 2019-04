Удоволствие е да се работи с Кими Райконен

Мениджърът на отбора на Алфа Ромео Беат Зендер похвали Кими Райконен за неговия подход към състезаването. Световният шампион за 2007 тази година е още по-весела версия на самия себе си, тъй като се състезава за удоволствие, докато се старае да придвижи швейцарския тим по-напред в класирането.

За първите три състезания Райконен има три финиша в топ 10 и води сред пилотите в средата на класирането. В Китай представянето му беше особено силно, тъй като Кими стартира извън десетката, но заработи цели четири позиции до девето място.

"Кими води Б-групата!" възкликна Зендер. "Просто е удоволствие да се работи с Кими, той се раздава всеки път!"

Въпреки че рулетката е голяма в средата на касирането, към момента Алфа Ромео са четвърти при конструкторите, отново благодарение на усилията на Ледения.

"Преди 2021 малко неща ще се променят" отбеляза собственикът Фредерик Васьор. "Засега можем само да се опитаме да задържим позицията си".

Kimi Raikkonen 'simply a pleasure to work with' say Alfa Romeo as the sits at the top of the 'B-league'



Full story here: https://t.co/OkLArK1BML#F1 pic.twitter.com/QVsAoEsiaL