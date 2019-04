Дали Хамилтън е по-добър от Фетел, пита се Джеки Стюарт

Легендата на Формула 1 сър Джеки Стюарт смята, че силата на Мерцедес е основен фактор за успеха на Люис Хамилтън в последните години. Трикратният световен шампион се пита дали просто Люис не е "един много голям късметлия" от Сребърните стрели.

Петкратният световен шампион спечели четири от последните пет шампионата, като загуби единствено от съотборника си Нико Розберг през 2016. Тази година Мерцедес имат три двойни победи, а Хамилтън отново води във временното класиране.

"Мерцедес са вложили огромни финанси и са привлекли изключително много талантливи инженери и специалисти" заяви Стюарт пред вестник Мирър. "Хиляди хора работят за това Хамилтън и Ботас да карат коли, които са много по-бързи и по-добри отколкото Ферари и всички останали".

"Това трябва да се промени. Имаме нужда от Ред Бул. Имаме нужда от Ферари. Имаме нужда някои от новите отбори да изгреят и да бъдат истински конкурентоспособни. Финансовият съпорт, който имат, е може би по-голям отколкото на останалите, в това число Ферари и Ред Бул. Имат не само фантастична кола, но и страхотен двигател".

"Люис е един много голям късметлия, да има такава огромна подкрепа зад гърба си. Това, което направи той, е да отиде в Мерцедес в точния момент. Естествено, че е много добър пилот. Но дали е по-добър от Фетел? Или пък от Фернандо Алонсо, Ален Прост, Джим Кларк, Айртон Сена, Шумахер или Джеки Стюарт? Кой знае. Няма как да се прецени такова нещо."

Jackie Stewart questions if Lewis Hamilton is actually a better driver than Vettel https://t.co/kuupm1PRtX []

#F1 #Formula1