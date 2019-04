Ферари се съмняват да имат предимство в Баку

Шефът на Ферари Матиа Биното се съмнява, че отборът му ще има значително предимство пред Мерцедес следващата седмица в Гран при на Азербайджан. Според Сребърните стрели, Ферари имат много по-висока скорост на правите отсечки, което ще им помогне на дългите прави в Баку. Биното, обаче, отхвърли това предположение, защото не смята, че това е най-важният фактор в следващото състезание.

"Ако погледнем скоростта на Мерцедес в Китай, ще видим, че и те бяха много силни" заяви Биното. "Може би трябва да ги питате как са толкова добри. Аз не смятам, че има голяма разлика на правите между нас и всички останали".

"Баку е писта, където имаш различна аеро конфигурация, така че не смятам двигателя за толкова съществен фактор. В Баку освен дълги прави, има и много завои. В това отношение е доста трудно трасе, така че нека да изчакаме и да видим."

"Смятам, че конкуренцията е много сериозна. Има състезания, в които преднината в челото ще бъде едва няколко стотни".

