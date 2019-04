Хюлкенберг очаква Рикардо да го притисне скоро

Нико Хюлкенберг очаква Даниел Рикардо да започне скоро да го притиска, щом успее да се адаптира в отбора на Рено. Австралиецът записа най-доброто си представяне във френския тим миналия уикенд в Китай и избегна "хеттрик" от отпадания, завършвайки седми. Дани също така победи съотборника си в квалификацията с нищожните 4 хилядни от секундата.

Рикардо призна, че му трябва време да се отърве от старите си навици от Ред Бул, а Хюлкенберг очаква борбата да се засили в следващите стартове.

"Даниел още свиква с колата и с новия отбор" сподели Нико пред Скай Спортс. "Винаги отнема повече време, отколкото очаква човек, особено когато идваш от по-добра кола в малко по-слаба, защото нещата са доста различни. Различна е нагласата и битката в челото и в средата на колоната".

"Той още се адаптира, намества се, но аз не се съмнявам, че ще започне да ме притиска съвсем скоро."

