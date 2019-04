Фетел е добър пилот, но не е магьосник

Себастиан Фетел може и да е четирикратен световен шампион, но Макс Верстапен смята, че пилотът на Ферари е просто "добър пилот", а не велик. Холандецът дава за пример борбата на немеца с неговите съотборници.

Фетел спечели и четирите си поредни титли в Ред Бул между 2010 и 2013, след което премина във Ферари през 2015, но оттогава не е успял да преодолее доминацията на Мерцедес. Настоящият състезател на отбора на енергийната напитка Верстапен признава, че такива успехи не идват случайно, но и не доказват непременно величие.

"Ако не беше добър пилот, нямаше да спечели четири световни титли" споделя Макс пред Гадзета дело Спорт. "Въпреки това, не го смятам за магьосник. Това е отчасти защото Рикардо успя да го победи в Ред Бул, а сега потвърждението идва от Леклер, който също му стъжнява живота".

"Ако станем по някакво стечение на обстоятелствата съотборници с Леклер, приемам предизвикателството. Същото важи и за Хамилтън. Той има пет титли, но това не ме интересува".

