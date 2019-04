Малайзия може да се върне във Ф1 през 2022

Малайзия може да се завърне в календара на Формула 1 през 2022. Последното състезание от шампионата на пистата "Сепанг" се състоя през 2017. Тогава правителството прецени, че събитието е финансово неизгодно, защото цената е много висока, а приходите доста ограничени.

Фокс Спортс, обаче, докладва, че има добра новина за феновете на Ф1 – завръщането на министър председателя Махатхир Мохамед. Именно той е бил премиер преди 20 години, когато шампионатът за първи път стъпва в Малайзия. Шефът на пистата "Сепанг" твърди, че Махатхир Мохамед има желание да върне Формула 1 в страната си. Според него ситуацията вече е различна и че спортът ще продължи да еволюира, така че до 2-3 години условията отново ще бъдат подходящи за Гран при на Малайзия.

Единственият проблем би бил, ако Либърти Медиа реши, че предпочита състезания по градски улици. Все пак шефът на "Сепанг" остава оптимист за развитието на нещата в близко бъдеще".

The Malaysian Grand Prix could return to the F1 calendar as early as 2022 - with Supercars as a potential support category: https://t.co/Xkuus70tnA pic.twitter.com/FOHuUB1GkV