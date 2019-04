Рено ще имат един от най-добрите двигатели

Рено е на прав път към това да има един от най-добрите двигатели във Формула 1. Това твърди съветникът на отбора – легендата на спорта Ален Прост. Французинът е убеден, че успехът предстои, независимо от трудния старт на сезон 2019, изпълнен с проблеми с надеждността:

"Проблемите с надеждността понякога са неизбежни – това е част от играта и се налага да го приемем. Но Рено ще има един от най-добрите двигатели във Формула 1" казва Прост, цитиран от вестник Марка.

"Знаем, че в момента сме много близо до лимита. В момента не говорим за това, но имаме данните и ще постигнем целта си стъпка по стъпка".

Прост коментира и цялостното развитие на технологиите във Ф1 от лична гледна точка:

"Всичко е много впечатляващо по отношение на технологичното развитие" цитира го холандското издание Ф1. "Аз лично, от гледната точка на пилот, смятам, че отидохме твърде далече. Сега всичко е предварително начертано. Всички настройки и стратегии са изчислени предварително, в резултат на което изненадите стават все по-малко и по-малко".

Despite its latest reliability woes, @RenaultF1Team special advisor Alain Prost insists the French manufacture will at some point have one of the best power units in Formula 1. https://t.co/uCznF0Yema