Леклер поведе във втората тренировка на тежкото трасе в Баку

Шарл Леклер записа най-добро време във втората свободна тренировка преди Гран при на Азербайджан, следван от своя съотборник във Ферари Себастиан Фетел. На практика тази сесия беше първа за отборите, тъй като сутрешната беше отменена още в началото заради тежка катастрофа на Джордж Ръсел с Уилямс. Пилотът се отърва невредим, но болидът получи много тежки повреди заради удар в отворена шахта на уличното трасе в Баку.

Самата писта е достатъчно сложна като конфигурация и особености, но състезателите бяха допълнително затруднени от прашната настилка. Имаше два инцидента с червен флаг, а освен това много от пилотите бъркаха пътя.

Hey buddy - I forgive you for wearing that shirt #AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/P6Hq6DN9gX — Formula 1 (@F1) April 26, 2019

Ферари засега показаха известна преднина, като най-близо до тях остана Люис Хамилтън с Мерцедес. Пети се нареди Макс Верстапен с Ред Бул, следван от Валтери Ботас. Шестата позиция завоюва Даниил Квят с Торо Росо. Този уикенд и четирите болида, задвижвани от Хонда, са с новата версия 2 на двигателя. Алекс Албън с другото Торо Росо се нареди осми, а Пиер Гасли продължава да е по-бавен с втория Ред Бул и стигна само до девето място.

A stop start day in Baku But the Bulls make it through Friday practice unscathed https://t.co/0DeR7Yg2sH #AzerbaijanGP pic.twitter.com/vxDGMJle4u — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) April 26, 2019

Двата Макларъна също намериха място в Топ 10, като Карлос Сайнц се залепи зад Квят на седма позиция, а съотборникът му Ландо Норис остана десети.

Първият червен флаг бе предизвикан от Ланс Строл, който се удари странично в стената и потроши своя Рейсинг Пойнт. Второто прекъсване дойде заради Квят, който също се удари в огражденията заради недозавиване.

RED FLAG



Session suspended as @lance_stroll is the latest driver to come to grief at Turn 2 #AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/lvwVT7hgB3 — Formula 1 (@F1) April 26, 2019

RED FLAG



"I'm sorry guys - the suspension has gone"



And what about those brakes? @kvyatofficial hits the wall at Turn 7 and the session is suspended temporarily #AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/fbiCvmlGDk — Formula 1 (@F1) April 26, 2019

Джордж Ръсел не взе участие, а Кевин Магнусен имаше контакт с Люис Хамилтън, който се размина благополучно.

