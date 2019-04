Леклер най-бърз преди квалификацията, следван от Фетел и Верстапен

Шарл Леклер оглави и последната тренировка преди квалификацията за Гран при на Азербайджан, следван от своя съотборник Себастиан Фетел. Ферари бяха повече от секунда по-бързи от най-близкия си преследвач – Макс Верстапен с Ред Бул. Мерцедес останаха четвърти и пети, като Валтери Ботас беше по-бърз от миналогодишния победил в Баку Люис Хамилтън.

#FP3, done. VB is P4 with a 1:43.064, Lewis right behind him in P5 with a 1:43.176. Need one final big push for #AzerbaijanGP Quali, Team! pic.twitter.com/dhCX4ucljV — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) April 27, 2019

Силното представяне на Торо Росо продължи и днес, като Даниил Квят и Александър Албън се наредиха шести и осми. Вторият Ред Бул на Пиер Гасли беше последен в колоната, но той може би работеше по алтернативна програма, след като стана ясно, че ще стартира от бокса.

Max finishes FP3 in P3 with a 1:42.852 while Pierre is P20 having used the session to focus on race set-up #AzerbaijanGP pic.twitter.com/sGwoQYzNGY — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) April 27, 2019

ICYMI, Pierre Gasly will start from the pitlane on Sunday after failing to stop for the weighbridge at the end of second practice



Full story >> https://t.co/dYjl5deb6E#AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/GdJPcm2udB — Formula 1 (@F1) April 27, 2019

Топ 10 беше по-разнообразен от обикновено с още три отбора: Кевин Магнусен с Хаас беше седми, Серхио Перес с Рейсинг Пойнт – девети и Кими Райконен с Алфа Ромео – десети. Сесията се размина без инциденти с удари в стените, но доста пилоти продължиха да грешат, излизайки по объркващите разклонения на пистата.

Both cars hitting the (busy) track #FP3 pic.twitter.com/klM9rJ4KIS — Alfa Romeo Racing (@alfaromeoracing) April 27, 2019

