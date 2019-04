Ботас спечели квалификацията в Баку, катастрофа за Леклер

Валтери Ботас спечели хаотичната квалификация за Гран при на Баку с рекордна обиколка, следван от своя съотборник Люис Хамилтън. Ферари стъпиха накриво, след като Шарл Леклер направи нелепа катастрофа, а в проточилата се твърде дълго квалификационна сесия, влошаващите се условия на пистата като че ли попречиха на Фетел да реализира показаната по-рано скорост на Скудерия.

Така Мерцедес си осигуриха първия ред, а на втория до Фетел се нареди Макс Верстапен. На трети ред се получи интересна комбинация от Серхио Перес с Рейсинг Пойнт и Даниил Квят с Торо Росо. Зад тях се оформи ред от новобранци с Ландо Норис за Макларън и Антонио Джовинаци за Алфа Ромео. Топ 10 оформиха Кими Райконен с Алфа Ромео и Шарл Леклер с Ферари.

Awesome job, boys! Fantastic P8 for Antonio and P9 for Kimi. Let’s keep it up tomorrow #AzerbaijanGP pic.twitter.com/nQazzyRTDd — Alfa Romeo Racing (@alfaromeoracing) April 27, 2019

Квалификацията продължи почти 2 часа заради две прекъсвания от катастрофи – на Кубица в края на първата част и на Леклер в средата на Q2.

Първата фаза на квалификацията беше интензивна. Пистата в Баку по начало е много прашна и с напредване на времето настилката се поизчисти, а и натрупа повече отложена гума. Заради доста подобряващото се сцепление, обиколките започнаха да стават все по-бързи към края, което направи трудни сметките колко е необходимо, за да се прескочи напред в Q2. Впечатляващо се представи Пиер Гасли, който изненадващо даде най-добро време. Пилотът на Ред Бул използва присъствието пред себе си на Ланс Строл с Рейсинг Пойнт и се изтегли много мощно с DRS.

Check out the best shots from an action packed Saturday at the #AzerbaijanGP Full gallery https://t.co/ihJwT65qOR #F1 pic.twitter.com/PKlCZ3k9rg — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) April 27, 2019

В самия край Роберт Кубица с Уилямс отскочи от стената отляво на влизане в S-образния завой и катастрофира челно в дясната стена. Полякът, който за първи път се състезава в Баку, се измъкна невредим. Той остана последен, а останалите отпаднали бяха Ланс Строл с Рейсинг Пойнт, Ромен Грожан с Хаас, Нико Хюлкенберг с Рено и Джордж Ръсел с Уилямс.

Q1 RED FLAG: Kubica into the wall at Turn 8



The Pole has radioed to say he is OK #AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/4GE3PotrSF — Formula 1 (@F1) April 27, 2019

Заради инцидента с Кубица, втората част закъсня с 15 минути, докато загражденията бъдат възстановени на завой номер 8. Минути след началото дойде големият шок: Шарл Леклер се заби челно на абсолютно същото място. Новобранецът във Ферари се измъкна невредим, но супер ядосан на себе си: "Тъп съм! Тъп съм!" каза той по радиото. За разлика от Кубица, Леклер не направи рикошет, но влезе в завоя с прекалено голяма скорост. Квалификацията беше спряна с червен флаг.

RED FLAG



Charles Leclerc goes into the wall at Turn 8! #AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/hKfXRDkgSY — Formula 1 (@F1) April 27, 2019

Сесията беше възстановена двайсетина минути по-късно, когато условията на пистата се влошиха. Настилката изстина, а това беше лоша новина за онези пилоти, които не бяха успели да влязат в топ 10 преди прекъсването. Фетел успя да подобри и да прескочи в Q3, Джовинаци с Алфа Ромео – също, като за него това беше за първи път. Под чертата останаха Карлос Сайнц с Макларън, Даниел Рикардо с Рено, Алекс Албън с Торо Росо, Кевин Магнусен с Хаас, както и Пиер Гасли, който не излезе повече на пистата, за да не поема излишни рискове.

Времето на Леклер, постигнато преди удара, се оказа достатъчно, за да го остави в топ 10. Макс Верстапен единствен пробва стратегия с едно излизане за няколко бързи обиколки, след което се прибра в последните минути и не излезе повече. Времето му се оказа достатъчно за четвърта позиция. При вторите излизания двата болида на Мерцедес се залепиха един за друг и настъпи известна паника, но в крайна сметка това не попречи на Ботас да запише рекорд, а Хамилтън да остане втори. Себастиан Фетел не успя да покаже скоростта на Ферари, показана по-рано през деня, вероятно защото с изстиването на настилката преднината им от секунда рязко изчезна.

Q3: THREE MINS TO GO



TOP 10

HAM

VER

VET

BOT

PER

KVY

NOR

GIO

RAI

------

LEC (DNS)#AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/MEJF9l2tb7 — Formula 1 (@F1) April 27, 2019

